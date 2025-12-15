記念すべき「第５０回報知映画賞」の表彰式が１５日、都内で行われた。映画初主演となった「栄光のバックホーム」（秋山純監督）で新人賞に輝いた松谷鷹也（３１）は黒の三つぞろえスーツにひときわ目立つ長身を包んで登壇。選考委員のＹＯＵに「すごい身長高い。何センチ？」と聞かれると「１８５センチです」と笑顔で答えた。父は巨人にドラフト２位入団の投手だった竜二郎さん。自身も小学生から野球を始め、高校時代は学