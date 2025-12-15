2009年が最後の開催だったJリーグは12月15日、JリーグオールスターDAZNカップが2026年6月13日の1DAYトーナメントでの開催されることを発表した。Jリーグのオールスターは2009年を最後に開催されていなかったが、17年ぶりの復活となる。オールスターはJリーグ創設の1993年から2009年まで開催。Jクラブをホームタウン所在地をもとに東西に分け、EASTとWESTとしてチーム編成し、対戦してきた。2008年、2009年はJリーグ選抜とKリー