滋賀新聞GovTechイノベーションズ株式会社と有限会社アナログエンジンのグループが、スマートグラスとAI画像解析、位置情報技術を組み合わせた新しい「収集DXプラットフォーム」を開発。2026年1月より滋賀県および東京都の一部地域にて実証実験を開始し、ごみ収集現場における課題解決とインフラ最適化を目指します。 滋賀新聞GovTechイノベーションズ・アナログエンジン「収集DXプラットフォーム」  実証実験開始