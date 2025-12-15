日本に残っていた双子のパンダが来年1月に中国に返還される。高市早苗首相の台湾有事関連発言で中日関係が急速に冷え込み新しいパンダ貸与議論は中断された状態だ。日本に残る最後のパンダが返還されれば日本は53年ぶりに「パンダがいない国」になる見通しだ。東京都は15日、上野動物園で飼育されている双子ジャイアントパンダの「シャオシャオ」（雄）と「レイレイ」（雌）を1月下旬に中国に返還すると明らかにした。双子のパンダ