Ｋアリーナマネジメントが運営する「Ｋアリーナ横浜」が、米国音楽業界誌「Pollstar」発表の世界アリーナランキングにおいて、観客動員数「世界1位」を獲得。昨年1位であった米国のMadison Square Garden（マディソン・スクエア・ガーデン）を上回る快挙を達成しました。 Ｋアリーナ横浜「Pollstar 世界アリーナランキング」観客動員数1位獲得 発表媒体：米国音楽業界誌「Pollstar」集計期間：2024年11月14日〜202