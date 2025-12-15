日本銀行の調査で、大企業の景気実感が3か月連続のプラスとなり、利上げの判断を後押しする結果となりました。12月の日銀短観で、企業の景気実感を示す指数は、大企業製造業でプラス15と、前回9月の調査を1ポイント上回りました。3期連続の改善です。アメリカの関税政策の不透明感が和らいだことや、懸念していたほど、影響の度合いが大きくなかったことなどが、改善の要因となりました。日銀は、こうしたデータなどをもとに、19日