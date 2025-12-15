広島の新入団選手発表会見が１５日、広島市内のホテルで行われ、ドラフト７位・高木快大投手（中京大）が１１月に受けていたことが明らかになったトミー・ジョン手術の経過を明かした。しなやかな腕の振りから投じる最速１５３キロの直球が武器の右腕。３年春のリーグ戦、名城大戦で完全試合を達成し、その名をとどろかせた。しかし、昨年１１月に右肘を手術。今春のリーグ戦では復帰を果たすも、最終戦で再び同箇所を痛め、今