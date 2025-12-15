世界陸上女子１００メートルハードル日本代表の福部真子が１５日までに、自身のインスタグラムに新規投稿。「女芸人Ｎｏ．１決定戦ＴＨＥＷ２０２５」の決勝戦でオブザーバーを務めたことをつづった。「小さい頃からお笑い大好き人間なのでほんっとに至福の２時間半でした、、、（エンタの神様とかほんま好きすぎた）」と福部。スタジオで熱気を感じ「この４分間に全てを懸ける芸人さん達の姿を見て『私もがんばろう』っ