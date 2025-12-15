東京・上野動物園の2頭のパンダが来年1月末に中国へ返還される見通しとなったことについて、木原官房長官は“パンダを通じた交流が日中両国の国民感情の改善に貢献している”として、継続されることに期待を寄せました。東京・上野動物園で飼育されている双子のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」は、来年2月20日に中国への返還期限を迎えます。こうした中、東京都と上野動物園は15日、期限を前に、2頭が来月26日から31日の間に