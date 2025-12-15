お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄（49）の妻で、タレント・俳優の清水みさと（33）が13日、自身のインタグラムを更新。結婚記念日を報告し、夫婦の愛らしい動画を公開した。【動画】「ラブラブですね」サバンナ高橋茂雄＆清水みさとのちゃめっ気あふれる夫婦動画清水は「先日のハッピー結婚記念日4年目も楽しく、おだやかに、大笑いで」とコメントし、夫婦で肩を並べて座り、カメラに向かって近寄ったり、変顔をしたり、ち