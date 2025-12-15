「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチ」（１７日、両国国技館）大会前会見が１５日、都内で行われた。ＷＢＡ世界バンタム級王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝は、ＷＢＡ同級暫定王者ノニト・ドネア（４３）との団体内統一戦に臨むが、「（ドネアは）説明不要のレジェンド。この試合をクリアして、もう一稼ぎとか（より）大きな試合になると思うので、モチベーションが高く、すごく強い状態で来ると信じている」