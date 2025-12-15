2.5次元タレントグループ「シクフォニ」が13、14日の両日、千葉・LaLaarenaTOKYO―BAYで「SIXFONIAOneManLive『Six―tuation』vol.II―Virtual―」を開いた。開演時刻になると、ステージ中央に設置された巨大なスクリーンに銃を手に駆けていく6人のイラスト映像が映し出された。躍動感ある映像の最後に一斉にライブのタイトルを口にすると、ステージの上に横並びになった生身のメンバーが登場。そのシルエットを照明が