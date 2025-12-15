高級個室サウナ店で発生した火事で、30代の男女が死亡しました。【映像】現場の様子正午ごろ、港区赤坂のビルの中にある高級個室サウナ店で「火災用のベルが鳴っている」と110番通報がありました。警視庁などによりますと、複数あるサウナのうち1つのサウナ室から火が出ました。ポンプ車など22台が出動し、火は約1時間15分後に消し止められました。この火事で、サウナ室にいた30代の男女が病院に搬送されましたが、その後死