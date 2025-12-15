現役ドラフトでソフトバンクから加入した楽天の佐藤直樹外野手（27）が15日、本拠の楽天モバイルパークで入団会見を行い「やる気に満ちあふれています。楽天1年目になるんで、ルーキーの気持ちでしっかり元気を出して、自分のいいところを出していけたら」と意気込んだ。佐藤はJR西日本から19年ドラフト1位でソフトバンク入団。6年目の今季はキャリアハイの104試合に出場し、打率・239、5本塁打、18打点、10盗塁をマークした。