人気作品『ちいかわ』のキャラクターをモチーフにしたパンを販売する『ちいかわベーカリー』が、クリスマスをテーマにした「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」のパンを2025年12月12日から28日までの期間限定で好評販売中。※すべて価格は税込み社会現象を巻き起こす『ちいかわ』！コラボも続々イラストレーターのナガノさんによる、X発の人気作品『ちいかわ』。主人公・ちいかわと、その友達であるハチワレ、うさぎなどの個