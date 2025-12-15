高円宮杯プレミアリーグEASTは12月14日、関東各地で最終節の６試合が行なわれ、芦田徹新監督が就任した昌平高校（埼玉）は川崎フロンターレＵ−18に１−２で敗れ、通算７勝４分け11敗の10位でシーズンを終えた。10位は2023年の昇格以来もっとも低い順位で、１年目と２年目はともに７位だった。前節、10位の昌平が柏レイソルＵ−18に快勝し、11位浦和レッズユースが川崎フロンターレＵ−18に敗れ、勝点差が６に広がったため、昌