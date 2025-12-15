2026年上半期に開催される特別大会『J１百年構想リーグ』の東西グループ分けが決定した。関東10クラブがEAST、清水エスパルス以西の10チームがWESTとなった。具体的には以下の通りだ。＜EAST>鹿島アントラーズ、水戸ホーリーホック、浦和レッズ、ジェフユナイテッド千葉、柏レイソル、FC東京、東京ヴェルディ、FC町田ゼルビア、川崎フロンターレ、横浜F・マリノス＜WEST>清水エスパルス、名古屋グランパス、京都サンガF.C.、ガン