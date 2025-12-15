頭の体操！ 次の国名で主に使われている通貨は何でしょうか。じっくりと考えてみてくださいね。問題：「スイス」の通貨は？▼「スイス」で使われている通貨は？A. ユーロ（EUR）B. スイスフラン（CHF）C. ポンド（GBP）答えを見る↓↓↓↓↓正解：B. スイスフラン（CHF）正解は「B. スイスフラン（CHF）」でした。▼解説スイスの公式な通貨は「スイスフラン（CHF）」です。永世中立国であるスイスは、EU（欧州連合）に加盟しておら