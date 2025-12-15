プロ野球・ファイターズの２軍本拠地移転を巡って、札幌市で市民団体が誘致のための期成会を発足し、署名活動を行いました。（北海道日本ハムファイターズ２軍施設を札幌市内に誘致する会吉田健一共同代表）「多くのみなさんと連携し、その思いを市長・行政へと届けていきます」ファイターズの２軍本拠地を札幌へ誘致するために期成会を発足したのは、南区の商店街や野球連盟などの有志団体です。２軍本拠地の