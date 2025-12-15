節約をするときに意外と見落としてしまうのが「満足度」とのバランスかもしれません。家計のために努力をしても、その結果“不満”につながってしまっては、節約自体が長続きしません。今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、31歳男性の失敗談をご紹介します。回答者のプロフィール回答者本人：31歳男性家族構成：既婚（子あり）雇用形態：正社員職業：測量世帯年収：400万円現在の年収や暮らしに満足してい