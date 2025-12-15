16日（火）は、オホーツク海の低気圧からのびる風の収束域が、北日本から北陸付近を通過する見込みです。このため、北日本の日本海側や北陸では所々で雪や雨が降り、雷を伴う所もあるでしょう。北日本の太平洋側は所によりにわか雪やにわか雨がありそうです。また、北海道では強い風が吹く見込みのため、引き続き高波に警戒してください。一方、九州南部付近の高気圧が日本の南に移動して、日本付近の冬型は次第に緩む見込みです。