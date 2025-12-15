（左から）ヤクルトの村上宗隆内野手、巨人の岡本和真内野手プロ野球から海外フリーエージェント（FA）権を持たない選手が米大リーグに移籍するためのポスティングシステムが15日に申請期限を迎えた。ヤクルトの村上宗隆、巨人の岡本和真両内野手と、西武の今井達也、高橋光成両投手が手続きを行った。交渉期限は日本時間で村上が23日、今井は来年1月3日、岡本と高橋が同5日まで。村上や岡本、今井は来年3月のワールド・ベース