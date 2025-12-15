九州財務局は今年10月から12月までの県内企業の景気予測調査を発表しました。全産業の景況判断指数は2期連続で上昇し、過去最高の水準でした。九州財務局は11月15日の時点で、県内130社を調査し118社から回答を得ました。県内の景況判断について、「上昇」と答えた企業の割合から「下降」と答えた企業の割合を引いた指数は全ての産業でプラス20.3で、2004年の調査以来、過去最高でした。業種別では製造業・非製造業ともに「上昇」