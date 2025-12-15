アメリカンフットボールの日本選手権「第７９回ライスボウルｂｙＧＡｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ」（来年１月３日・東京ドーム＝読売新聞社後援）の記者会見が１５日、東京都内で行われた。５年連続出場となる昨季王者パナソニックと、５年ぶりの出場となるオービックの選手らが意気込みを語った。初の同ボウル連覇を狙うパナソニックの青根主将は「１日１日、１秒１秒を大切にしながら、自分たちのパフォーマンスを１００