産後まもない母親のためのクリスマスパーティーがひと足早く、14日夜、熊本市の福田病院で開かれました。 病院では、退院後、育児で忙しくなる母親たちに出産も含めた労いの意味で毎年、早めのパーティーを開いています。12月24日にもクリスマスディナーにするということです。