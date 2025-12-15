住宅が全焼し、夫婦とみられる2人の遺体が見つかりました。15日午前5時ごろ、和歌山・有田川町の住宅で、近くの住民から「山の方を見たら炎が見えた」と消防に通報がありました。消防車5台が駆けつけ、火は約1時間後に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅約70平方メートルが全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。警察によると、火事のあと、この住宅に住む谷奥秀穂さん（88）と妻のキヲコさん（89）の2人と連絡がと