¡ØÎ¹¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ñ¥¹¡Ù¡Ê¾¯Ç¯FLY¡§´ë²è¡¢¹â¶¶ÈþÎë¡ÊFriendly Land¡Ë¡§¸¶°Æ¡¢iimAn¡ÊFriendly Land¡Ë¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè10²ó¡ÚÁ´10²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÎ¹¤Ï¥ª¡¼¥ë¥Ñ¥¹¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤àÂæÏÑ¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤ò»ý¤ÄÎÓ¾®Îë¡Ê¥ê¥ó¥·¥ã¥ª¥ê¥ó¡Ë¤Î¼ñÌ£¤Ï¡¢Å´Æ»¤ÎÎ¹¡£¹â¹»2Ç¯¤Î½ÕµÙ¤ß¡¢¹ÃÉÜ¤Ø¤Î¤Ò¤È¤êÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢±Ø¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌ²¤½Ð¿È¤ÎÎ±³ØÀ¸¡¦¥¨¥ì¥ª¥Î¡¼¥é¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤ê¤æ¤­¤«¤é¡¢ÉÙ»Î»³¤ò¸«¤Ë¤¤¤¯Î¹¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡½