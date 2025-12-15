12月17日から、グラコロとしては初めての2つ目の期間限定「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」が発売される。これまで定番のグラコロと期間限定グラコロの2種類のみの販売だったが、今年は期間限定グラコロの第2弾が登場する。「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」(490円〜)○今年は2つの「期間限定グラコロ」が楽しめる!?「グラコロ」が初めて登場したのは1993年。「町の洋食屋さんのグラタンコロッケ」というコンセプトで開発をしたの