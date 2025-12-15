エア・ウォーターは12月10日、小型CO2回収装置「ReCO2 STATION」を釧路コールマインに納入し、運転を開始したことを発表した。2 STATION」、右：排ガス前処理設備">左:「ReCO2 STATION」、右:排ガス前処理設備○「ReCO2 STATION」の概要「ReCO2 STATION」は、ボイラ燃焼などの排ガスからCO2を分離・回収する装置。CO2の回収能力は設計値で約0.4トン／日としており、20フィートコンテナサイズの装置となっている。釧路コールマイン