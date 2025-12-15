名古屋市中区の伏見駅近くの路上で15日、「危険」などと書かれた不審物が見つかり、消防によって回収されました。警察と消防によりますと、15日午後3時半ごろ、中区栄2丁目の路上に「危険マークが書かれた小袋が落ちている」と通行人の女性から119番通報がありました。見つかったのは、「危険」という文字が書かれた20センチ四方ほどの白い粉末が入った透明の袋2つで、消防が特殊な機材を使って中身を確認しました。