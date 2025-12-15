【モデルプレス＝2025/12/15】女優の森田望智が「第50回報知映画賞」助演女優賞を受賞し、15日に都内で行われた授賞式に登壇した。【写真】森田望智の朝ドラ主演を祝福した「虎に翼」共演者◆森田望智、内田英治監督に感謝映画「ナイトフラワー」での演技が評価され受賞した森田は、美しいデコルテが輝くブラックのワンショルダードレス姿で登場。パンツスタイルで個性を放った。スピーチではNetflixオリジナルシリーズ「全裸監督