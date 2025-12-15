JR東日本クロスステーション ウォータービジネスカンパニーは、オリジナル飲料ブランド「acure made(アキュアメイド)」 から、新商品「青森りんご 名月」を12月16日以降順次発売する。酸化防止剤不使用、ストレート果汁を100%使ったりんごジュース「青森りんご」シリーズの新商品。2017年3月にJR青森駅･新青森駅に登場した同シリーズは、「青森りんご」のみを販売する「りんご自動販売機」などで注目を集めた。2020年10月には東京