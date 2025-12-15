クリスマスは気になるカレと過ごしたいと思っても、好意丸出しで誘ったり、ヒマにしていることを大っぴらにアピールするのは気が引けるというもの。そこで今回は10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「クリスマスの予定がないことを意中の彼にアピールする一言」をご紹介します。【１】「クリスマスは家族で過ごす派？」と問いかけ、「君は？」と聞かれるのを待つ「とにかく話題に出せば、何かが起こるかもしれ