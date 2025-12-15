15日昼過ぎ、静岡･伊東市役所に登庁したのは…。初当選した杉本憲也新市長。過去最多9人が乱立する選挙戦を制しました。その知らせがあったのは昨夜11時過ぎ。（杉本氏陣営）「バンザーイ」集まった支援者らに囲まれる中、喜びの声を語りました。（初当選杉本 憲也氏）「皆さんやりました。変わらない と言われた伊東をこれから先は 必ず皆さんと一緒に変えます」田久保前市長の失職に伴い行われた今回の選挙戦。落選した