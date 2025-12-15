北京航空発動機維修の開業式の様子。（１２月１０日撮影、北京＝新華社記者／陳旭）【新華社北京12月15日】中国北京市の首都空港臨空経済実証区天竺総合保税区でこのほど、英航空機エンジン大手ロールス・ロイスと中国航空大手の中国国際航空が折半出資で設立した合弁会社、北京航空発動機維修（BAESL）が正式に開業し、稼働を開始した。BAESLはロールス・ロイスにとって世界4社目、中国本土では初となる航空機エンジンメンテ