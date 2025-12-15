関西運動記者クラブのゴルフ分科会は15日、大阪市内で総会を開き、今年の表彰選手を決定した。今年の最優秀選手賞には米女子ツアーに本格参戦1年目で、初勝利をメジャーのAIG全英女子オープンで達成した山下美夢有（24＝花王）を選出した。優秀選手賞には、蝉川泰果（24＝アース製薬）を選んだ。蝉川は今年のBMWツアー選手権森ビル杯で優勝し、アマチュアだった22年の日本オープン選手権、23年日本シリーズJTカップに続く日