日清食品冷凍は１５日、冷凍食品のパスタやラーメン、焼きそばの計１５品目を来年３月納品分から値上げすると発表した。出荷価格を約４〜５％引き上げる。対象商品は「冷凍日清中華汁なし担々麺大盛り」や「冷凍日清まぜ麺亭台湾まぜそば」など。同社は原材料価格や物流費の高騰で「自助努力だけではコスト増を吸収できない」と説明している。