フジ・メディア・ホールディングスが入るビル＝東京都港区フジ・メディア・ホールディングス（HD）は15日、物言う株主として知られる村上世彰氏の長女野村絢氏から株式を最大で33.3％まで買い増す意向が示されたと発表した。不動産事業の分離や売却を進めた上で、一定の株主還元方針を公表すれば買い増しは撤回するとしており、フジHDに対する圧力を強めた形だ。フジHDは7月、旧村上ファンド系の買い増しに対抗措置を導入した