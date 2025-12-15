ニッポンに行きたくてたまらない外国人を世界で大捜索！ ニッポン愛がスゴすぎる外国人をご招待する「世界！ニッポン行きたい人応援団」(毎週月曜日夜8時54分)。今回は、「藍染め」を愛する外国人の初来日の様子をお届けします。【動画】「世界！ニッポン行きたい人応援団」最新回創業約150年の工房で日本の伝統に触れる紹介するのは、イタリア在住、「藍染め」を愛するヴァレンティーナさん。日本最古の染色技法「藍染め」。藍は