俳優の原田龍二（55）の妻で元俳優の愛さんが14日、自身のブログを更新。アメリカ留学中・長男（22）の大学卒業を報告し、卒業式での様子を公開した。【写真】「よく頑張りました」原田龍二の妻＆アメリカの大学を卒業した長男の2ショット愛さんは「アメリカ大学の卒業式」と題したブログで、「とうとうこの日を迎える事ができました本当に大変でそして楽しかったと思いますアメリカの大学の卒業式はとっても明るく楽