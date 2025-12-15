中国外務省は15日午前、自衛隊元統合幕僚長の岩崎茂氏に対し、香港とマカオを含む中国への入国禁止、中国国内の財産の凍結などの制裁措置を実施すると明らかにした。岩崎氏は、2012〜14年に自衛隊制服組トップの統合幕僚長を務め、今年3月には台湾の内閣に相当する行政院の政務顧問に就任していた。【映像】官房長官「威圧するかのような一方的措置」発言（実際の様子）15日午後の木原稔官房長官の会見では、この事案について