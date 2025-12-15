【ロサンゼルス＝後藤香代】米紙ロサンゼルス・タイムズによると、「スタンド・バイ・ミー」などで知られる米映画監督ロブ・ライナーさん（７８）夫妻が１４日、ロサンゼルスの自宅で死亡しているのが見つかった。市警は殺人事件とみて捜査している。市消防局などによると、１４日午後に通報を受けてライナーさん宅に駆け付けた隊員が、２人の遺体を発見した。米ＡＢＣニュースは捜査関係者の話として、２人は刺殺されたと報じ