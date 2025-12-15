福岡市で男女2人が包丁で次々に刺された事件で30歳の男を逮捕です。福岡県警が殺人未遂の疑いで緊急逮捕したのは、福岡県糸島市の無職・山口直也容疑者、30歳です。山口容疑者は14日午後5時ごろ、福岡市中央区のみずほPayPayドームでHKT48の男性スタッフの胸を包丁で刺して殺害しようとした疑いがもたれています。山口容疑者は15日午前2時ごろ福岡県内の公衆電話から自ら110番通報し、?自分が犯人だ”という趣旨の話をしたというこ