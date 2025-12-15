楽天の石井一久GMが15日、本拠の楽天モバイルパークで取材に対応し、去就未定の辰己ついて言及した。辰己は今オフにポスティングシステムを利用してのメジャー移籍を直訴するも球団に認められず、その後国内FA権を行使。現状、獲得球団はなく、この日ポスティングシステムの申請期限を迎えた。石井GMは「FA宣言した時点で、そこ（ポスティング）とはまたレールが違う」と説明。改めて「チームのために頑張ってくれた選手なん