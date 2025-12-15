ファジアーノ岡山 Jリーグは15日、2026年2月に開幕する「明治安田J1百年構想リーグ」のグループ組み合わせを発表しました。ファジアーノ岡山はWESTに決まりました。 「明治安田J1百年構想リーグ」は、2026年からJリーグが2月開幕・12月閉幕の「春秋制」から8月開幕・5月閉幕の「秋春制」へ移行するのに合わせて、2026年上半期に開催する公式戦として行われます。2026年2月ᦉ