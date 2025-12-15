メインシナリオ…上昇が続いてきた後に高値圏で伸び悩みを見せている一目均衡表の転換線付近で支持されて、再び上値を追う展開が見込まれる。その場合は、12月8日の高値207.95が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、210円の節目、2008年8月6日の高値213.95などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、21日線の206.57、12月1日の安値205.21、205円の節目などがターゲットとなりそうだ。 MINK