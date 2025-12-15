ドル円１５５．２５近辺、ユーロドル１．１７３５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は155.25近辺、ユーロドルは1.1735近辺で推移している。ドル円は一時154.95付近に安値を広げたが、すぐに155円台に買い戻されている。ユーロ円も181.84付近を安値に182.20近くへと反発。ユーロドルは円相場主導となるなかで、1.1729-1.1745までの狭いレンジ内で推移している。 USD/JPY155.27EUR/USD