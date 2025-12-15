香港ヴァーズはソジーが優勝 写真：アフロ 現地14日、香港・シャティン競馬場で行われた香港ヴァーズ（G1・芝2400メートル）は、フランス調教馬のソジーが優勝を飾った。 2着にはジアヴェロット、3着に追い込んだゴリアットが入り、上位は欧州勢が占める結果となった。 香港ヴァーズは欧州からの遠征馬vs日本のアーバンシックという構図となり、単勝オッズもソジーとアー