みんなの銀行 CXOオフィスの市原です（広報を担当しています）。前回のプロローグ（連載＃0）では、Web2が「賃貸マンション」、Web3が「持ち家」というたとえ話で、新しいインターネットの世界観を覗いてみました。いよいよ本編となる今回は、Web3世界の「入口」であり「パスポート」とも言われる「ウォレット」の謎に迫ります。「銀行口座とは全く思想が違う」という、その衝撃の仕組みを、社内のWe3専門家であるAI先生と一緒に解