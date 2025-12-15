巨人のリチャード内野手（26）が14日放送の日本テレビ「サンデーPUSHスポーツ」（日曜後4・55）にゲスト出演。今季の巨人戦で一部ファンをざわつかせた“珍プレー”について語った。それは9月4日に行われたヤクルト戦（岐阜）のこと。巨人は3番・泉口、4番・岡本という先発メンバーで臨んだ。2番には若林が入っていたが、途中でベンチへ。浅野、平内と代わった2番には8回から左翼守備に就いたオコエが入った。すると、電光